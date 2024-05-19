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Kızılay, Türkiye’de ve dünyada hangi faaliyetleri yürütüyor?

Türkiye genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden biri kaza yaptı

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