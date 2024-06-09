Atasever ailesi, tarihi uzay yolculuğu sonrası duygularını paylaştı.

Baba Zakir Atasever, oğullarının yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi dolayısıyla büyük mutluluk, gurur ve sevinç duyduklarını belirterek, "Uçuş öncesindeki heyecanımız, uçuş başarıyla gerçekleştikten sonra yerini sevince ve mutluluğa bıraktı." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında TEKNOFEST'te ülkenin ilk uzay yolcularının isimlerini açıkladığını anımsatan Atasever, "Bir önceki uçuşta Alper Gezeravcı şimdi de Tuva Cihangir başarıyla bu görevi yerine getirdiği için Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenine mahzar olduklarını ispat etmiş oldular. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Ayrıca ülkemize değerli bir bilim misyonu kazandırdıkları için de çok mutlu ve gururluyuz." diye konuştu. Atasever, oğlunun lise yıllarından beri uzay konularına ilgili olduğunu ve özellikle Türkiye Uzay Ajansı kurulduktan sonra orada olmayı istediğini dile getirdi.