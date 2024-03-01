Kayak merkezleri, kış aylarında beyaz örtünün tadını çıkarmak, doğayla baş başa kalmak ve spor yapmak isteyenlerin ilk tercihi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinde sezon, tüm hızıyla devam ediyor.

Kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistleri ve çeşitli kış aktiviteleriyle öne çıkan tesisleri derledik.

Uludağ

Türkiye'de "kayak" denilince akla ilk gelen merkezlerden Uludağ, yıllardır cazibesini koruyor.

Bursa kent merkezinden kara yoluyla 40 kilometrelik yolculukla ulaşılan "Oteller Bölgesi"ne teleferikle alternatif ulaşım da sağlanıyor.

Merkezde en uzunu 2 kilometreye yakın 20 kayak pisti var.

Ayrıca 5 binden fazla yatak kapasiteli otelle bazı kurum ve kuruluşlara ait misafirhaneler hizmet veriyor.

Kartalkaya

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya, 167 santimetreyle en fazla kar kalınlığının ölçüldüğü kayak merkezi oldu.

Merkezde, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pist yer alıyor.

Bölgede yer alan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel hafta içi yüzde 75, hafta sonlarında ise tam dolulukla hizmet veriyor.

Palandöken

Kış tatili için ilk tercih edilen adreslerden biri olan Palandöken'de, yoğun kar nedeniyle sezonun mart sonuna uzaması bekleniyor.

Merkez, havalimanına 20, kent merkezine sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunuyor.

Palandöken, 2-12 Mart'ta düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları ile 12-15 Mart arası oynanacak Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonası'na ev sahipliği de yapacak.

Erciyes

Kayseri kent merkezine yaklaşık 20 kilometrelik mesafede olan Erciyes'te 112 kilometrelik pist, toplam 3 bin yatak kapasiteli 13 otel bulunuyor.

Merkez, uluslararası standartlarda tesisleri, kar kalitesi ve teknik altyapısıyla göz dolduruyor.

Sarıkamış

Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı Sarıkamış, sarıçam ormanlarıyla kaplı yüksek bir plato üzerinde yer alıyor.

İl merkezine 54, Sarıkamış ilçesine ise 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor; 3,4,5 yıldızlı oteller yaklaşık 3 bin 500 yatak kapasitesiyle müşterilerine hizmet veriyor.

Alp ve kuzey disiplini kayak uygulamaları ile kayak safari ve kızaklı geziler de yapılabiliyor.

Ilgaz

Ilgaz Dağı ve Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nde bu sezon yaklaşık 1500 kişiye kayak eğitimi verildi.

Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı eteklerinde kurulu Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde toplam 3 pist bulunuyor.

Kayak merkezi 2 otelde 160, 7 bungalov evde 37 yatak kapasitesiyle misafirleri ağırlıyor.

Kartepe

Kartepe, İstanbul'a yaklaşık 1,5 saatlik uzaklığıyla yerli ve yabancı turistler için çekim alanı.

Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği, uzunluğu 450 ila 3 bin 500 metre arasında değişen 19 pistte tatilciler zirveden kayma imkanı buluyor.

Abalı

Van'a 45 kilometre uzaklıktaki Artos Dağı eteklerine kurulan kayak merkezi, 18 Ocak'tan bu yana misafirlerini ağırlıyor.

Yaklaşık 2,5 kilometrelik telesiyej hattı ve pistleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbeden merkez 50 bin kayaksevere ev sahipliği yaptı.

Hesarek

Merkez, Bingöl'de 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde 9 yıl önce devlet yatırımı olarak inşa edildi.

Her düzeyde kayakçıya hitap eden 3 pisti bulunan merkez, kristal kar kalitesiyle talep görüyor.

Son yağışla, kar seviyesi 78 santimetreye ulaşırken, sezonun 15 Mart'a kadar sürmesi bekleniyor.

Merga Bütan

Merga Bütan Kayak Merkezi Hakkari'ye 12 kilometre mesafede.

Kar kalınlığının 167 santimetre ölçüldüğü 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi, kristal yapıdaki kar örtüsü ve 10 kilometreyi bulan pistleriyle kayakseverleri cezbediyor.

Davraz

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Davraz'da, geç yağan karla birlikte sezon şubat ortasında başladı.

Kar kalınlığının oteller bölgesinde 30, zirvede 55 santimetreyi bulduğu merkezde üç tesiste kayak yapılabiliyor.

Çambaşı

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki merkez, gündüz kayakseverleri gece karın keyfini sürmek isteyenleri ağırlıyor.

Doğal güzelliğiyle hayran bırakan merkezde 11 pist ve 2 telesiyej hizmet veriyor.

Ziyaretçiler, geceleri de ışıklandırılan 12 bungalov ile 78 yatak kapasiteli otelde konaklıyor.

Denizli

2420 rakımlı Bozdağ'da 2016'da kurulan Denizli Kayak Merkezi, kar kalınlığının 26 santimetreye ulaşmasıyla kapılarını açtı.

Toplam 10 kilometre uzunluğunda 3 piste sahip merkezde, iki telesiyej ve teleski hizmet veriyor.

Ladik Akdağ

Orta Karadeniz Bölgesi'nde kış turizm merkezlerinden biri de Ladik Akdağ Kayak Merkezi.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, çoğunlukla kızaklarla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Keltepe

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi; Karabük'e 23, Ankara'ya 263 ve İstanbul'a 425 kilometre uzaklıkta.

2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan merkez, saatte 1200 kişi taşıyabilen 64 sandalyeli 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleriyle hizmet veriyor.

Yalnızçam

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi, 2017 yılında Avrupa Birliği desteğiyle inşa edildi.

Doğu Anadolu, Karadeniz ile Kafkaslar'ın buluşma noktası olması ve sarıçamlar arasındaki pistleriyle öne çıkıyor.

Zigana

Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi, Trabzon Havalimanı'na 60, Gümüşhane kent merkezine 40 kilometre mesafede bulunuyor.

Kayak sezonunun mart sonuna kadar sürdüğü merkezde, 800 ve 600 metre uzunluğunda iki pist bulunuyor.

Saatte 750 kişi taşıma kapasitesine sahip, halat uzunluğu 850 metre ve kayak alanı 1,5 kilometre olan teleski, ayrıca saatte 300 kişi taşıma kapasiteli babylift de sporseverlere hizmet veriyor.

Yıldız Dağı

Sivas'ın yükselen değeri Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde, ocak ayından itibaren 40 bini aşkın ziyaretçi ağırlandı.

Merkezde 2 bin 226 ve 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski bulunuyor.

Suni karlama sistemi, gece aydınlatması ve buz park ile kayakseverlere alternatifler sunuluyor.

AA