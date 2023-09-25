Üç asırlık İstanbul İtfaiyesinin kahramanları 24 saat tetikte bekliyor
Yangın, patlama ve teknik kurtarma gerektiren her türlü olayın kahramanı itfaiye erleri, kulakları alarm sesinde geçirdikleri nöbetlerinde ihbar gelmesi durumda 1 dakikadan kısa sürede istasyonu terk ediyor.
Üç asırlık İstanbul İtfaiyesinin kahramanları 24 saat tetikte bekliyor
Yangın, patlama ve teknik kurtarma gerektiren her türlü olayın kahramanı itfaiye erleri, kulakları alarm sesinde geçirdikleri nöbetlerinde ihbar gelmesi durumda 1 dakikadan kısa sürede istasyonu terk ediyor.