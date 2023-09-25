Bu içeriğe tepkiniz

Pakistan MİLGEM teslimatı ile karakol gemilerini denize indirme töreni yapıldı

Van Gölü koyları gökyüzü tutkunlarının yeni rotası oldu

Üç asırlık İstanbul İtfaiyesinin kahramanları 24 saat tetikte bekliyor

Yangın, patlama ve teknik kurtarma gerektiren her türlü olayın kahramanı itfaiye erleri, kulakları alarm sesinde geçirdikleri nöbetlerinde ihbar gelmesi durumda 1 dakikadan kısa sürede istasyonu terk ediyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.