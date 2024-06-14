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Gazze her ay 1 yıl geriye gidiyor

Fransız komedyen, Netanyahu eleştirileri nedeniyle işinden oldu

AA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı yerinde takip edecek

Yapay zekanın sanata ve sanat tarihine etkisi nedir?

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