Anadolu Ajansı (AA), Almanya'nın 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı EURO 2024'ü, 12 kişilik ekiple takip ediyor.

EURO 2024 öncesi birçok özel haberle şampiyona heyecanını aktaran Anadolu Ajansı (AA), kupa maçları süresince futbol şölenini detaylarıyla abonelerine ulaştırmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, daha önce oynanmış 16 Avrupa Şampiyonası'nın tarihçesinin yer aldığı haberlerin yanı sıra, 6 gruptaki 24 takımın geniş tanıtımını, maç takvimini, statları, şampiyonanın unutulmaz anlarının ve notlarının yer aldığı dosya haberleri servis etti; turnuva boyunca da takımlarla ilgili detayları, özel röportajları, Almanya'dan tüm gelişmeleri ve 51 maçın haberlerini yayımlayacak.

AA muhabir, foto muhabiri ve kameramanları, müsabakaları yerinde takip ederek maçların öncesi ve sonrasındaki gelişmeleri aktaracak.