10.10.2023

'Yer6fest' Drift ve Otomobil Festivali FPV dronla görüntülendi

"Yer6Fest" drift ve otomobil festivali Gölbaşı Belediyesinin desteğiyle Ankara'da gerçekleştirildi. Festival kapsamında birçok süper sport, klasik, yarış ve ralli araçları Ankaralılara Drift ve off road gösterisi yaptı.