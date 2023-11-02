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Yerli hava kirliliği sensörleri daha yüksek çözünürlükte veri sağlayabilecek

TÜBİTAK 1501 Sanayi AR-GE Projeleri kapsamında desteklenen "Hava Kirliliği Ölçümü İçin Floresans Tabanlı Gaz Sensörü Mimarisinin Geliştirilmesi" projesi, Türkiye'de ilk kez hava kirliliği sensörü geliştirmek amacıyla başlatıldı.

Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Gelir, "Geliştirdiğimiz sensör sayesinde düşük maliyetli, yüksek kararlılıkta ve yüksek mekansal çözünürlükte ölçüm yapmak mümkün olacak." dedi.

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