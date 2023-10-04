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Zurnacı baba ve davulcu kızı düğünlerde davetlileri coşturuyor

Düğünlere 8 yıldır kızıyla katılıp davetlileri eğlendiren Sel, ailesinin geçimini bu şekilde sağlıyor.

Kentte 35 yıldır zurna çalan 4 çocuk babası Rıza Sel, müziğe ilgisi olan kızına 13 yaşındayken davul çalmayı öğretti.

Erzincan'da yaşayan 50 yaşındaki zurnacı Rıza Sel ile kızı 21 yaşındaki Seda Sel, yöredeki düğünlerde davetlileri coşturuyor.

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