Kentte 35 yıldır zurna çalan 4 çocuk babası Rıza Sel, müziğe ilgisi olan kızına 13 yaşındayken davul çalmayı öğretti.
Düğünlere 8 yıldır kızıyla katılıp davetlileri eğlendiren Sel, ailesinin geçimini bu şekilde sağlıyor.
AA
Kentte 35 yıldır zurna çalan 4 çocuk babası Rıza Sel, müziğe ilgisi olan kızına 13 yaşındayken davul çalmayı öğretti.
Düğünlere 8 yıldır kızıyla katılıp davetlileri eğlendiren Sel, ailesinin geçimini bu şekilde sağlıyor.
AA
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|Takım
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|Takım
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|Takım
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|Takım
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