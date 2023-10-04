Kentte 35 yıldır zurna çalan 4 çocuk babası Rıza Sel, müziğe ilgisi olan kızına 13 yaşındayken davul çalmayı öğretti.

Düğünlere 8 yıldır kızıyla katılıp davetlileri eğlendiren Sel, ailesinin geçimini bu şekilde sağlıyor.

AA