Haber: Damla Oya Erman

Bir araştırma, Villena Hazinesi'nden alınan iki nesnenin meteor demiri kullanılarak yapıldığını gösteriyor. "Meteorit Demiri Villena Hazinesi'nde mi?" başlıklı makale, Ulusal Arkeoloji Müzesi, Diriyah Kapı Kalkınma Otoritesi (Suudi Arabistan) ve CSIC Tarih Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından yayımlandı.

Villena Hazinesi, 1963 yılında İspanya'nın Villena şehrinde José María Soler tarafından keşfedilen en önemli Tunç Çağı hazine buluntularından biridir. Altın, gümüş, demir ve amberden ustaca işlenmiş kaseler, şişeler ve bilezikler içeren bu koleksiyon, arkeologlar için büyük bir öneme sahiptir.

Demir dökümü öncesinde demir, Tunç Çağı boyunca mücevher, araç ve silah yapımında kullanılan nadir bir metal olarak kabul ediliyordu ve bu metalin tek kaynağı meteor demiri idi.

Çalışma, Villena Hazinesi'nden alınan iki demir nesnenin analizini içeriyor. Biri demir bir bilezik, diğeri ise altınla işlenmiş bir açık işçilik levha ile süslenmiş küçük bir oyuk yarımküre. Yapılan analizler, her iki nesnenin de demir ve nikel izleri içerdiğini, bu maddelerin belirli piklerle görülebildiğini ortaya koydu.

Elde edilen örnekler, Curt-Engelhorn-Centre of Archaeometry gGmbH'ya gönderilerek yapılan kütle spektrometrisi çalışması sonucunda, özellikle kap kısmının muhtemelen bir milyon yıl önce dünya üzerine düşen Mundrabilla meteoriti demiriyle benzer bir bileşime sahip olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, "Kap ve bileziğin, İber Yarımadası'nda meteorit demiri ile ilişkilendirilebilecek ilk iki parça olduğunu gösteren mevcut veriler, bunun aynı zamanda geniş çaplı kara demir üretiminin başlamadan önce Geç Tunç Çağı'na tarihlendirilebileceğini öne sürüyor" dedi.