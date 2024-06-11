Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Beş maçtır kazanmıyoruz belki ama şöyle bir karar aldık, zorlu rakiplerle deplasmanda oynayacak şekilde hazırlık maçlarımızı yaptık. Haksız bir mağlubiyet olduğunu düşünüyorum, ikinci golleri 15 metre ileriden kullanılan bir taç atışından geldi. Dört ofansif oyuncumuz ileride kaldı. Canımı sıkan burada emek veriyoruz, hazırlık maçı da olsa bu hataları görmek üzücü. Endişeli değilim açıkçası, rakip kaleye 22 şutumuz var, sadece son metrelerde biraz daha netlik kazanmamız gerek. Herhangi bir şekilde endişeye kapılmıyorum. Neden endişe duymuyorum çünkü takımımız son 20 metreye gayet iyi giriyor, baktığınızda liglerinde en çok golü atan isimler sahadaydı, İrfan 17, Kerem 15, Semih 12, Hakan 18, Orkun ve Apo'nun da golleri var. Takımımız son 20 metreye giriyor, sadece bu anlarda daha net olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Montella, milli takımın yediği ikinci golün haksız olduğunun altını çizerek, "Bireysel hatadan bahsettik ama ikinci golde bireysel hata yok. 15 metre ileriden taç kullanıyorlar, 90. dakikada hatalı kullanılan taçtan nasıl defans yapılır, ilk yediğimiz golde bireysel hatayı tartışabiliriz ama ikincisinde gerçekten kural dışı bir gol yediğimizi düşünüyorum. Evet anları daha iyi anlamamız gerekiyor ama böyle bir hatada bir tane daha top mu sahaya atmamız gerekiyor, tabiri caizse art niyetli olmamız mı gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Genel olarak ofansif baskıda olan takım bizdik, bunu yaptığınızda riskler alıyorsunuz" sözlerini kullanan İtalyan teknik adam, "Hem hoşuma gitti hem de anlamamız gereken bazı anları geliştirebiliriz. Bir dahaki maçta karşılaşacağımız senaryolardan biri rakibin geri çekilmesi olacak. Geriden blok halinde beklememiz gereken anları daha iyi anlamamız gerekiyor. Sadece çalışarak bunu geliştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, Polonyalı bir gazetecinin "Dostluk maçında takımınızı nasıl buldunuz?" sorusunu, "Hiçbir şekilde dostluk maçı diye bir şey yoktur, tüm maçlar çok önemlidir. Maça olan yaklaşımımız, isteğimiz çok iyiydi. Sadece sonucun haksız olduğunu düşünüyorum, çünkü yediğimiz ikinci gol haksız, kural dışı bir goldü. Maça böyle bakmamız gerekiyor. EURO 2000'de futbolcu olarak oynamak benim için çok özel bir hatıraydı, sadece şanssızlığımız 95. dakikada yediğimiz golle kaybettiğimiz bir finaldi. Hoca olarak Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermek hayalimdi, sadece benim değil futbolcularımın da hayali, bunun için elimizden geleni yapacağız." şeklinde yanıtladı.