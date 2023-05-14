İSTANBUL- Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, uçtan uca dijital müşteri deneyimi anlayışıyla yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyor. Yeni nesil teknolojilerin gücünü kullanarak dijital alışveriş deneyimini kolaylaştıran şirket, vodafone.com.tr ve Vodafone Yanımda gibi dijital platformlardan faturasına ek cihaz almak isteyen müşteriler için alacakları cihaza Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi sayesinde çok daha hızlı ve kolay karar verme imkânı sunuyor. Cihaz alışverişinde ürünün rengini, modelini, ebatını görmek isteyen müşteriler, ürün detay sayfasında yer alan AR görüntüleme seçeneğine tıklayarak üç boyutlu görüntüleme yapabiliyor. Müşteriler ayrıca, ikinci el hariç faturaya ek cihaz portföyündeki kategorilerin tamamı için dijital kanalda stoku olmayan ürünlerin Vodafone mağazalarındaki stok durumunu görebiliyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI