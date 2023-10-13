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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise sezonun ilk hafta maçları, 18 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Ligin ilk haftasında yarın 6, 15 Ekim Pazar günü ise tek maç yapılacak.

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