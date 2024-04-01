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Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler şampiyonu Sinner oldu

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler şampiyonu Sinner oldu

Maç programı şöyle:

Seride iki maçı kazanan takım finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü müsabaka lig sıralamasında üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Play-off etabının ilk maçlarında kazanan takımlar finale yükselirken, mağluplar 3-4.'lük maçı yapacak.

Normal sezonu ilk dört sırada tamamlayan Halkbank, Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta, 1-4 etabı oynamak için hak kazandı.

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