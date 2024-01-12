Ligin 15. haftasındaki maç programı şöyle:

Beşiktaş, Tango Bourges Basket ekibini 83-74 yendi Beşiktaş, Tango Bourges Basket ekibini 83-74 yendi

Yarın:

14.00 VakıfBank-Beşiktaş AYOS (VakıfBank Spor Sarayı)

14 Ocak Pazar:

14.00 Çukurova Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Adana ASKİ Atatürk)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Cengiz Göllü)

16.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 PTT-Karayolları (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit mücadelesi, takımların Avrupa maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: AA