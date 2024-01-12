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Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit mücadelesi, takımların Avrupa maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ligin 15. haftasındaki maç programı şöyle:

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