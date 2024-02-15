Liglerde maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

17.00 PTT-VakıfBank (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

17 Şubat Cumartesi:

18.00 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (İstanbul Eczacıbaşı)

18 Şubat Pazar:

13.00 Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)

14.00 Çukurova Belediyespor-Karayolları (Adana ASKİ Atatürk)

14.00 Kuzeyboru-Beşiktaş Ayos (Aksaray)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Aydın Mimar Sinan)

AXA Sigorta Efeler Ligi

17 Şubat Cumartesi:

13.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-TÜRŞAD (Antalya Alanya Atatürk)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto (İstanbul Burhan Felek Vestel)

14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak Cizre)

15.00 Arkas Spor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (İzmir-Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Halkbank (Ordu Ünye)

18 Şubat Pazar:

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi yarın başlayacak Trendyol Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi yarın başlayacak

14.00 Bigadiç Belediyespor-Develi Belediyespor (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)

Kaynak: AA