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Bu sonuçla VakıfBank ligdeki ilk yenilgisini alırken, Fenerbahçe Opet de dokuzuncu galibiyetine imza attı.

Dördüncü setin ilk bölümü karşılıklı sayılarla dengeli geçse de, son bölümde Fenerbahçe Opet üst üste sayılarla son bölüme önde girdi. Sarı-lacivertli ekip Fedorovtseva'nın etkili oyunuyla bu setten 25-20 galip ayrılarak karşılaşmayı 3-1 kazandı.

VakıfBank'ta üçüncü sette etkili oyun ortaya koyan Gabi, bloklarda başarılı oldu. Sarı-siyahlı ekip bu setten 25-21 galip ayrılarak durumu 2-1'e getirdi.

İkinci sette Fenerbahçe Opet'te Fedorovtseva öne çıkan isim oldu. Bu sette üstünlüğü rakibine kaptırmayan sarı-lacivertliler 25-20 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla geçerken VakıfBank'ta Thompson, Fenerbahçe Opet 'te de Stysiak smaçlarıyla öne çıkan isimler oldu. Setin son bölümüne 24-24 eşitlikle girilirken, VakıfBank'ın hatasını Fenerbahçe Opet değerlendirerek seti 26-24 önde tamamladı.

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