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Liglerde maç programı şöyle:

Karşılaşmada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-23, 25-20 ve 25-22 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Sultanlar Ligi 'nin 12'nci haftasındaki Vakıfbank-Eczacıbaşı Dynavit maçı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonasının tarihlerine denk geldiği için iki kulübün anlaşması üzerine 25 Ekim Çarşamba günü oynandı.

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