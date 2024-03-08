Liglerde haftanın maç programı şöyle:

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

Mike James, Avrupa Ligi tarihinin en skorer basketbolcusu oldu Mike James, Avrupa Ligi tarihinin en skorer basketbolcusu oldu

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Brand Group Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Antakya Merkez)

14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD (Cizre)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Spor Toto (Ordu Ünye)

17.00 Ziraat Bankkart-Bigadiç Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Arkas Spor-Develi Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Cengiz Göllü)

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

18.30 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel Voleybol)

10 Mart Pazar:

14.00 Çukurova Belediyespor-Galatasaray Daikin (Adana ASKİ Atatürk)

15.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor (Aksaray)

15.00 Karayolları-Nilüfer Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT (Aydın Mimar Sinan)

18.00 Beşiktaş Ayos-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel Voleybol)

19.30 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)

Kaynak: AA