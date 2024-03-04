Liglerde haftanın maç programı şöyle:
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Antakya Merkez)
16.00 Bigadiç Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Bigadiç Şehit Okan Dinçer)
17.00 Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart (Develi Murat Kocatürk)
6 Mart Çarşamba:
13.00 Halkbank-Brand Group Alanya Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
13.00 TÜRŞAD- Arkas Spor (Adilcevaz Bitlis)
14.00 Spor Toto-RAMS Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)
Vodafone Sultanlar Ligi
6 Mart Çarşamba:
13.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
14.00 Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Bahçeköy Orman Fakültesi)
14.00 Türk Hava Yolları-Çukurova Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)
17.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Karayolları (Süleyman Evcilmen Antalya)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru (Cengiz Göllü)
17.00 Galatasaray Daikin-Beşiktaş Ayos (İstanbul Burhan Felek Vestel)
17.30 PTT- Fenerbahçe Opet (TVF Ziraat Bankkart)Kaynak: AA