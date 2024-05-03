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Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısında sahasında oynanan maçta İstanbulspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa etti

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa etti

Deplasmanda oynadığı 17 maçta 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor , İstanbulspor 'u sahasında yenerek dış sahadaki 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

Süper Lig'de aldığı 9 galibiyet ve 14 beraberlikle 41 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Akdeniz ekibi, 16 puanla son sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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