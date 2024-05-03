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Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

Samsun ekibinde sakatlığı bulunan Lubomir Satka ile kart cezalıları Moryke Fofana ve Landry Dimata, Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.

Ligde çıktığı 34 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, Karadeniz derbisinde Trabzonspor 'u yenerek küme düşme potasından uzaklaşmak istiyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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