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Masia, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan etti

Masia, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan etti

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

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