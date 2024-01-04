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Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 14. haftanın programları şöyle:

AXA Sigorta Efeler Ligi 'nde sezonun ikinci yarısının ilk hafta karşılaşmaları ise 6-7 Ocak tarihlerinde oynanacak.

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