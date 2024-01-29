Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.
Program şu şekilde:
CEV Şampiyonlar Ligi:
Yarın:
PGE Rysice-VakıfBank (Play-off turu birinci maç)
31 Ocak Çarşamba:
Grupa Azoty ZAKSA-Halkbank (Play-off turu birinci maç)
1 Şubat Perşembe:
SC Prometey-Eczacıbaşı Dynavit (Play-off turu birinci maç)
CEV Kupası:
31 Ocak Çarşamba:
Olympiacos-Arkas Spor (CEV Kupası çeyrek final birinci maç)
Greenyard Maaseik-Fenerbahçe Parolapara (CEV Kupası çeyrek final birinci maç)
CEV Challenge Kupası:
31 Ocak Çarşamba:
Neptunes-Nilüfer Belediyespor (Challenge Kupası yarı final birinci maç)
Mint Vero Volley-Galatasaray HDI Sigorta (Challenge Kupası yarı final birinci maç)Kaynak: AA