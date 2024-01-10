Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maçtan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Ligdeki 8 müsabaka berabere kaldıklarının dile getiren Demirel, "Berabere kaldığımız maçlardan 5'i 0-0 bitti. En azından 3'ünden galip gelsen, 1 gol atsan şu an başka şey konuşuyorduk. Ama ne yazık ki skor alamazsanız olumsuzluklar ön plana çıkıyor." dedi.

Demirel, üst sıralara çıkmak için mücadele edeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çalışacağız, devam edeceğiz. Gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmeye çalışacağız. Sonuçta baktığınızda bu takım ilk 8 hafta çok üst düzey performans gösterdi. Beklentileri yükselttik, bunun farkındayım. Çalışmaya devam edip yakaladığımız pozisyonları atmaya, yukarıya tırmanmaya çalışacağız."