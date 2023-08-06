İSTANBUL- Gökyüzünün altında, ormanın içinde sunduğu sanat ve eğlence deneyimleriyle şehir yaşam kültürünün zenginleşmesine odaklanan YBY Woods, “Kuzeyin Oğlu” Volkan Konak’ı ağırladı. İstanbul’un en büyük sahnesinde sevenleriyle buluşan Volkan Konak konserini binlerce kişi izledi.

Funda Arar ve Volkan Konak düetleri geceye damga vurdu

Kemerburgaz Kent Ormanı’nın eşsiz yaz havasında gerçekleşen konseri izleyenler arasında ünlü sanatçı Funda Arar da yer aldı. Orkestrası ve enerjisiyle izleyenlere aralıksız müzik ziyafeti yaşatan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, YBY Woods sahnesinde Göklerde Kartal Gibiydim, Aleni Aleni, Nesine Yar Nesine, Dostum Dostum gibi beğenilen şarkıları seslendirdi.

Volkan Konak, kendisini izlemeye gelen ünlü sanatçı Funda Arar’ı sahneye davet ederek Senede Bir Gün, Bir Yangının Külünü, Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine şarkıları ile müzikseverlere fasıl tadında konser yaşattı. Erik Dalı ve Ankara’nın Bağları ile seyircileri hareketlendiren Konak, Karadeniz’e özgü ezgilerle horon teptirdi.

Sahneden mesajlar veren Volkan Konak hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

HABER: METE YILMAZ