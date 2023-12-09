İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Voltify, Filo Broker işbirliği ile gerçekleştirdiği etkinlikte, iş dünyasından yöneticilere yeni nesil 30 elektrikli aracı deneyimleme fırsatı verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Voltify Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Yiğit, 2023'ün 11 ayında Türkiye’de elektrikli araç satışlarının 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 873 arttığına dikkati çekerek, şirketlerde elektrikli araçlara geçişin hızlanması gerektiğine aktardı.

Elektrikli araç deneyimini merak eden kişi ve kurumların yoğun talebiyle karşılaştıklarını belirten Yiğit, "Türkiye’de satışta bulunan neredeyse tüm elektrikli araç modellerini bünyemizde barındırıyoruz. Etkinliğe katılan firmaların filolarında yaklaşık 20 bin araç bulunuyor. Bu 20 bin araç yılda 110 bin ton karbon emisyonuna sebep oluyor. Bu sebeple elektrikli araçlara geçişin hızlanması geleceğimize de olumlu katkı sağlıyor."ifadelerini kullandı.

Yiğit, 2024'te Türkiye’de satılan her 100 aracın 12'sinin elektrikli olmasını beklediklerini bildirerek,”Türkiye’de elektrikli araç şarj altyapısı da hızla gelişiyor. Bugün 140’ın üzerinde firma şarj altyapısı lisansı almış durumda. Yıl sonuna kadar yaklaşık 10 bin sokete yakın yatırım planlanıyor. Bu veriler ışığında Türkiye’de trafikteki her 5 araca bir soket düşüyor. Bu oran oldukça iyi; Almanya’da bu oran 1’e 9 olarak görülüyor." açıklamasını yaptı.

"Elektrikli araçlara dönüşüm kaçınılmaz"

Filo Broker Kurucu Ortağı Okşan Öztürk ise etkinliğe iş dünyasının büyük ilgi gösterdiğini belirterek, sürdürülebilir bir dünya için elektrikli araçlara dönüşümün kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Elektrikli araçların sadece ulaşımın geleceği değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir dünyaya giden yolun da önemli bir parçası olduğunu belirten Öztürk, bu etkinlik ile yeni nesil elektrikli araçları iş dünyasına tanıtarak, bu değişim sürecine katkı sağlamanın ilk adımı olmasını dilediklerini ifade etti.

Verilen bilgiye göre, Voltify’da giriş seviyesi aylık 20 bin TL’den başlayan fiyatlarla herkese ve her şirkete uygun elektrikli araç seçenekleri bir arada bulunuyor. Şirket, uzun dönemli kiralamalarda yer alan, sigorta, bakım ve onarım gibi tüm işlemleri kısa dönemli aboneliklerde sunuyor. Bu sayede kullanıcılar uzun dönem kiralama konforunu en yeni otomobillerle daha kısa dönemlerde de yaşayabiliyor.

Yöneticiler, etkinlikte şu anda Türkiye’de satışa sunulan en yeni nesil elektrikli araçları deneyimleme fırsatı buldu.

Renault, Kia, MG, E-Garaj firmalarının sponsorluğunda Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte yöneticiler; Togg, Tesla, BYD, BMW, Mercedes, Jeep, Volvo, Hyundai markaları başta olmak üzere 30 farklı elektrikli araç Riva yolunda test sürüşüne çıktı.