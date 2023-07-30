Haber: Damla Oya Erman

Temiz bir ortam sadece fiziksel sağlığınız için iyi değil, aynı zamanda temiz ve düzensiz bir evin size verdiği iyi hisler stres seviyelerini azaltır ve depresyona karşı korur.

Şimdi aynı bahar temizliği yaklaşımını vücudunuza uygulamayı düşünün. Tabii ki, yıllık kontrol randevularına ve göz doktoruna gitmek, hatta belki diş hekiminizi iki yılda bir ziyaret etmek zaten yapmanız gerekenler arasındadır.

Ancak vücudunuzu nasıl beslediğinize ve nasıl hareket ettiğinize daha yakından bakmayı düşünmek ve bu alanları düzenlemek sağlığınızı geliştirmeye yardımcı olabilir.

Profesyonel sporlarda zihin ve beden koçu olarak, her yıl beyzbol bahar eğitiminde oyuncuların sezon için bedenlerini hazırlamalarına yardımcı olmak için antrenörler, sağlık personeli ve uzman danışmanlarla çalışıyorum. Yıllık muayenelerin yanı sıra, uygun eylem planları oluşturmak için beslenme ve hareket değerlendirmeleri yapıyoruz.

Fitness uzmanı Dana Santas'a göre, bedeninizin hareket yeteneğinin kalitesi ve onun içindeki hissetme durumunuz yaşamınızın genel kalitesini etkiler.

İşte o ipuçları:

Trend olan detoks programlarından kaçının ve doğal yollarla temizlenin.

Daha fazla bitki bazlı besin tüketerek doğal temizliğe katkıda bulunun.

İşlenmiş gıdalardan kaçının ve gerçek, doğal besinlere odaklanın.

Yeterli su içmeye özen gösterin.

Alkol tüketimini azaltın.

Hareket değerlendirmesi yaparak yaralanmalardan kaçının.

Hareketlerinizi çeşitlendirerek vücut fonksiyonlarınızı güçlendirin.

Düzenli egzersiz yaparak daha uzun süre yaşayın.

Daha iyi nefes alarak hareketlerinizde ve hislerinizde iyileşme sağlayın.

Yeterli uyku alın ve dinlenmeye öncelik verin.

Belki profesyonel bir sporcu değilsiniz, ancak bedeniniz yine de hayatınızı yönlendirmede kullandığınız bir araçtır ve hareket yeteneğinin kalitesi ve onun içindeki hissetme durumunuz yaşamınızın genel kalitesini etkiler.

Bu nedenle, beslenme ve insan hareketi uzmanının yardımını alarak, yaralanmadan kaçınmak, ağrısız hareket etmek, iltihabı azaltmak, sağlıklı ağırlığı korumak ve vücudunuzda genel olarak daha iyi hissetmek için ipuçları sunmaktan mutluluk duydum.

Önemli not: Herhangi yeni bir egzersiz programı veya diyet değişikliğine başlamadan önce doktorunuza danışmanız önerilir.