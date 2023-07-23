Haber: Mert Osman Erman

Wagner Grubu lideri Yevgeny Prigozhin, sadece 24 saat içinde bir isyan düzenledi ve askerleri güneydeki Rostov kentine, daha sonra da Moskova'ya doğru gönderdi.

Wagner savaşçıları nadiren medya ile konuşur, ancak BBC Rusça, eylemlerin tam ortasında bulunan bir kıdemli komutanla konuştu.

Gleb - gerçek adı değil - daha önce Ukrayna'nın doğusundaki sembolik Bakhmut kasabasındaki çatışmalarda yer almıştı. İsyan başladığında, Rus işgali altındaki Luhansk bölgesindeki kışlada birlikte dinleniyordu.

23 Haziran sabahı Wagner savaşçılarının Ukrayna'yı terk eden bir sütuna katılma çağrısı aldılar. Emir, Gleb'in güvenlik nedenleriyle adını vermekten kaçındığı bir Wagner komutanı tarafından verilmişti, ancak bu kişi Prigozhin ve Wagner Komuta Konseyi'nin emirleriyle hareket ediyordu.

Bana, "tam mobilizasyon" dedi. "Bir sütun oluşturuyoruz, harekete geçelim."

Gleb'e göre, sütunun nereye gittiği kimseye söylenmedi, ancak cepheden uzaklaştıklarını fark ettiğinde şaşırdı.

Wagner savaşçıları hiçbir direnişle karşılaşmadı, Rusya sınırını geçerek Rostov bölgesine girdiler.

"Sınır muhafızları görmedim," diye hatırlıyor. "Ancak trafik polisi yolumuz boyunca bize selam durdu."

Telegram anında mesajlaşma uygulamasıyla yakından ilişkili olan kanallar daha sonra Bugayevka kontrol noktasındaki sınır muhafızlarının Wagner savaşçıları geldiğinde silahlarını bıraktığını iddia etti.

Bu kanallar, iki düzine kişinin kamuflaj kıyafetleri içinde olduğu iddia edilen sahneden bir fotoğraf paylaştı.

Rostov'a yaklaşırken, savaşçılara şehirdeki tüm güvenlik ajansı binalarını kuşatma ve askeri havaalanını işgal etme emri verildi. Gleb'in birimi, Federal Güvenlik Servisi (FSB) bölgesel ofislerini kontrol altına almaya çağrıldı.

Bina yaklaşıldığında, tamamen kilitli ve boş olduğu göründü. Herhangi bir yaşam belirtisi olup olmadığını kontrol etmek için bir drone uçuruldu.

Yarım saat sonra kapı açıldı ve iki kişi sokağa çıktı.

Gleb anlatıyor: "Dediler ki, 'Arkadaşlar, anlaşalım mı?' Ben de, 'Neyi anlaşacaksınız? Bu bizim şehrimiz'.

"Sadece birbirimize dokunmamamız konusunda anlaştık. Arada sırada dışarı çıktılar, sigara içtiler."

Rostov gazetecileri şehirde ve çevresindeki birçok hükümet binasında benzer bir durum bildirdi. Wagner savaşçılarının, normalde dudakları sıkı sıkıya kapalı olan bazılarıyla yerel sakinlerin ve hatta yerel gazetecilerin bile gülüşerek ve sohbet ederek göründüklerine şaşırdılar.

Gleb, "eski suçlular" olarak adlandırdığı, geçen yıl Wagner'e askere alınan birçok hükümlü ve suçlunun bunu yaptığını söylüyor. "Onlara kimse ne yapmamaları gerektiğini söylemedi, kimse onlara önem vermiyor."

Ukrayna'daki savaş öncesi Wagner savaşçıları gibi tecrübeli savaşçılar için kurallar çok daha net anlaşılır.

İlkbaharda kıdemli komutanlar tarafından medya ile konuşanların "sıfırlanacağı" yani öldürüleceği söylenmişti. Birkaç eski Wagner savaşçısı da aynı şeyi bize söyledi.

24 Haziran akşamı, Gleb bir üst düzey komutanlarından biri tarafından arandı ve herhangi bir açıklama yapılmadan, birliğiyle birlikte Luhansk'taki kışlaya geri dönmeleri gerektiği söylendi.

Kışlaya geri dönerken, Telegram üzerinden haberleri takip ettiler.

Prigozhin'a karşı suçlamaların başlatıldığı, ardından düşürüldüğü ve Belarus'a taşınacağı haberleri vardı.

Sonra Wаgner savaşçılarının "savaş hizmetleri" nedeniyle isyandaki rolleri nedeniyle sorumlu tutulmayacakları haberini okudular. Bu bilgiler, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov tarafından paylaşıldı.

Gleb ve birliği için gelecekleri şimdi belirsiz. Onlara, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti yetkililerinin, doğu Ukrayna'daki pro-Rus ayrılıkçı militanlarının gelecek planları ve ekipmanları ve mühimmatlarının ne olacağını öğrenmek istediğini söyledi.

Neden Wagner'den ayrılmadığını sorduğumda, Gleb'in basit bir cevabı var: "Sözleşmem henüz bitmedi."