ANKARA AA- Independent’ın haberine göre, Walt Disney şirketinin tema parkları yöneticisi Josh D'Amaro, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, Florida’nın Orlando şehrindeki Disney tema parkında gerçekleştirilecek 1 milyar dolar tutarındaki 60 dönümlük genişletme projesinin, değişen ekonomik etmenler nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Walt Disney şirketinin açıklamasında da Disney’in, Florida Valisi Ron DeSantis’in özel yönetim ayrıcalığını fesheden yasayı gerekçe göstererek tema parkını valilik tarafından atanan bir yönetim kurulunun yönetmesi yönündeki kararı ve değişen ekonomik koşullar gibi gelişmeler nedeniyle projenin iptal edildiği kaydedildi.

Disney CEO’su Bob Iger ise yaptığı açıklamada, eyaletin kendilerinden daha fazla istihdam yaratmalarını, yatırım yapmalarını ve vergi ödemelerini isteyip istemediğini sordu.

Tema parktaki genişletme projesinin, bölgede 2 bin kişilik ek istihdam sağlaması bekleniyordu.

Disney parklarının özerkliği feshedilmişti

Florida Valisi Ron DeSantis, eyaletteki ünlü eğlence merkezi Walt Disney World'un özel yönetim ayrıcalığını fesheden yasayı, şubat ayında imzalayarak yürürlüğe koymuştu.

DeSantis, Lake Buena Vista'daki imza töreninde, "Bugün kurumsal krallık nihayet sona eriyor. Kasabada yeni bir şerif var ve hesap verebilirlik günün nizamı olacak." diye konuşmuştu.

Disney World’un "1960'lardan beri Florida eyaletindeki hiçbir şirket veya bireyin sahip olmadığı ayrıcalıkların tadını çıkardığını" belirten DeSantis, "Herkesin uymak zorunda olduğu kanunlardan muafiyetleri vardı. Adil vergi paylarını ödemeden büyük miktarlarda yardım alabildiler. Bunun doğru olmadığına inanıyoruz." demişti.

DeSantis, Walt Disney World'un artık eyaletteki diğer benzeri tema parklarıyla aynı muameleye tabi olacağını kaydetmişti.

Yeni yasa, DeSantis'in, Disney bölgesinin Florida'daki tema parkı mülklerinde sağladığı hükümet hizmetlerini denetlemek için beş üyeli bir kurul atamasını gerektiriyor.

2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi partinin en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen DeSantis ile Walt Disney şirketi arasındaki gerginlik, geçen yıl haberlere yansımıştı.

ABD medyasında çıkan haberlerde, şirketin, eyaletteki LGBT politikalarına yönelik eleştirileri ve Demokratları desteklemesi üzerine eyaletin Cumhuriyetçi yönetimi ile aralarının açıldığı şeklinde yorumlara yer verilmişti.

Florida’nın Cumhuriyetçi ağırlıklı meclisi de Nisan 2022’de Walt Disney World’ün özel yönetim ayrıcalığını feshedecek yasa tasarısını geçirmişti.

Bu yasa, turistlerin uğrak yeri olan eğlence şirketinin bulunduğu alanın tek planlama yetkisini Walt Disney World’un elinden alırken ayrıca şirketi eyalette daha fazla vergi ödemek zorunda bırakıyor.

1960’larda Reedy Creek İyileştirme Bölgesi olarak bilinen 27 bin dönümlük alana, arazinin planlama ve geliştirilmesi konusunda kendilerine sağlanan ayrıcalıkla kurulan Walt Disney World eğlence merkezinin yaklaşık 60 bin çalışanı bulunuyor.