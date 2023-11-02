HABER: RONA DOĞAN



Geçen sezon Washington forması giyen Kristaps Porzingis, 15 sayı ekledi ve üçüncü çeyreğin bitimine 3:30 kala Celtics'i 100-68 mağlup etti. Boston final periyoduna 108-75 önde girdi. Kyle Kuzma 21 sayıyla Washington'a liderlik etti. Jordan Poole, Deni Avdija ve Tyus Jones'un 11 sayılık performansıyla dikkat çeken Wizards'ta Eugene Omoruyi de 14 sayı kaydetti. Avdija ayrıca takımının en yüksek yedi ribaundunu aldı.



Washington ikinci yarının bir noktasında 37 sayı gerideyken dördüncü çeyreğin başında Boston'u 26-9 yenerek açığı 117-101'e çıkardı.





Boston oyunun kontrolünü erken ele geçirdi. Celtics, ilk 12 şutunun 10'unu saha içinden yaptı ve ilk çeyreğin bitimine 2:24 kala Brown'ın 3 sayılık basketiyle skoru 37-11 yaptı. Boston ilk periyodu 42-19 önde kapattı ve ilk yarıyı da 77-51 önde kapattı. Wizards ikinci çeyrekte 34 sayı kadar geride kaldı.



Brown ilk yarıda 10 üçlük atışından 7'sini atarak 27 sayı kaydetti. Boston galibiyette 19 üçlük attı.





Washington'dan Bilal Coulibaly, NBA kariyerine ilk başlangıcını yaptı ve 28 dakikada dokuz sayı attı. Indiana Pacers, 2023 draftında Coulibaly'yi yedinci sıradan seçmişti ancak haklarını Washington'a takas etmişti.



Wizards, Cumartesi günü Washington'un Memphis'e karşı kazandığı zafer sırasında sol ayak bileğinden sakatlanan pivot Daniel Gafford olmadan oynadı. Onun yokluğunda Celtics, Sam Hauser'in sekiz ribauntla 51-40 ribaund avantajına sahipti.