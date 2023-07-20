İSTANBUL- Web3 dünyası gelecek potansiyeliyle iş dünyasının önde gelen aktörleri tarafından yakından takip ediliyor. Ekosistem, bir yandan yeni projeler üretmeye odaklı girişimlere yol açarken, diğer bir yandan yatırımcılar için de fırsatlar barındırıyor. Web3 odaklı girişimler de böylesi bir konjonktür içerisinde sektörü ileri taşıyacak hamleleri hayata geçirmeye devam ediyor. Küresel ölçekteki Web3 atılımını sürdüren yerli Venture Builder GAMI’nin CEO’su Gökhan Altın, yaptığı açıklamada konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Sektörü incelediğimizde Web3 ekosisteminin girişimcilere yönelik önemli fırsatlar sunduğunu görüyoruz. Blokzincir, kripto para birimleri ve akıllı kontratlar gibi merkeziyetsiz teknolojiler üzerine inşa edilen yeni nesil bir interneti ifade eden Web3, vizyoner girişimciler için paha biçilemez bir alan açıyor.

"Alandaki bilgi birikimi Web3 ekosisteminin gelişimini hızlandırabilir"

Ekosistem içerisinde merkeziyetsiz uygulamaların geliştirilmesi için sağlam bir altyapının yanı sıra çeşitli araçlara da ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada, bazı girişimciler destekleyici web platformları, akıllı kontratlara yönelik test platformları ve merkeziyetsiz depolama çözümleri gibi yenilikçi çözümlere odaklanabilir. Buradaki bilgi birikimi zaman içerisinde altyapı projelerini desteklerken, ilerleyen süreçte Web3 ekosisteminin gelişimini hızlandıran bir rol oynayabilir.

Diğer bir yandan, merkezi olmayan uygulamaların gelişimine zemin hazırlayan Web3; girişimcilerin oyun, sosyal medya, sağlık hizmetleri, tedarik zinciri gibi farklı sektörlere yönelik merkeziyetsiz uygulamalar geliştirmesini de daha kolay bir hâle getiriyor. Bu uygulamalar geleneksel sistemlere kıyasla daha gelişmiş bir şeffaflık, güvenlik ve kullanıcı kontrolü deneyimi sunuyor.

Ayrıca, girişimcilerin odaklanabileceği bir diğer alan merkeziyetsiz finans uygulamaları olarak öne çıkıyor. Ancak tüm bunların, Web3 ekosisteminin sağladığı fırsatların küçük bir bölümü olduğunu söylemek mümkün. Bu doğrultuda mevcut teknolojiler gelişim gösterdikçe, zaman içerisinde yenilikçi çözümler getiren ve geleneksel endüstrileri dönüştüren yeni girişimcilik yolları ortaya çıkacaktır.

"Web3 odaklı erken aşama girişimlere ciddi yatırımlar yapılabilir"

Yatırımcı açısından baktığımızda ise Web3 alanına odaklanarak, yenilikçi teknolojiler ve çözümler geliştiren birçok girişim bulunuyor. Yatırımcılar, girişim sermayesine yönelik fonlarını bu girişimleri desteklemek adına kullanabilir. Böylelikle önemli uygulamalar ve projeler oluşturma potansiyeli bulunan ilgili erken aşama girişimlerine ciddi yatırımlar yapılabilir.

Sektörü incelediğimizde, Web3 ekosisteminin gelişimine paralel olarak kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek ve kullanım oranlarını artırmak adına belirli hizmetlere ve araçlara ihtiyaç duyuluyor. Yatırımcılar bu konudaki eksikleri fark ederek sağlam temeli olan ve ilgili altyapı araçlarını sağlayan projeleri destekleyebilir.

Bu noktada, Web3 ekosisteminin gelişmekte olduğu bilinciyle doğru risk değerlendirmeleri çerçevesinde hareket edilmesi gerekiyor. Alandaki teknolojileri detaylı biçimde anlamak ve yatırım portföyünü çeşitlendirmek, Web3 ekosistemiyle ilgilenen tüm yatırımcılar için temel bir strateji oluşturabilir.”

HABER: METE YILMAZ