Haber: Mert Osman Erman

WeWork, BBC tarafından irtibat edildiğinde yorum yapmayı reddetti.

Firma bir zamanlar ofisin geleceği olarak görülüyordu. Ancak, kamuya hisse satma girişimi de dahil olmak üzere, birçok sorunla karşı karşıya kaldı ve kurucu ortağının ayrılması gibi sorunlar yaşadı.

Şirket ayrıca daha fazla insanın evden çalışmaya başlaması nedeniyle pandemi nedeniyle ciddi şekilde etkilendi.

Wall Street Journal, WeWork'ün iflas başvurusu yapmayı düşündüğünü, bu konuyu ilk bildiren kurum olarak New Jersey'de iflas başvurusu yapmayı düşünüyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre Reuters haber ajansı da benzer bir rapor yayınladı.

Raporlara yanıt olarak bir WeWork sözcüsü, "Spekülasyon hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.

Salı günü daha önce, şirket ABD finansal düzenleyiciye, bazı borçlarının ödemelerini geçici olarak ertelemeyi kreditörlerle anlaştığını bildirdi.

WeWork hisseleri, Salı günü New York borsasında işlem saatleri sonrasında %40'tan fazla düştü.

Rathbones'un yatırım direktörü Jane Sydenham, WeWork'ün başladığında "harika bir fikir" olduğunu söyledi.

"Esnek çalışma ve gerektiğinde ofisleri kullanma olanağının faydalı bir fırsat olduğunu hepimiz biliyoruz," dedi.

"Ancak WeWork'ün sorunu, fazla genişlemesi, çok fazla borçlanması, çok hızlı bir şekilde çok fazla siteyi devralması, gerçekten bir şirketin sahip olması gereken tüm denetimleri ve denge noktalarını kurmamasıydı."

Sydenham, WeWork'ün ayrıca faiz oranlarının yükselmesinden de etkilendiğini ekledi, bu da borçlanmayı daha pahalı hale getirdi.

New York merkezli firma, 2019'da hisselerini kamuya satma ilk girişiminin borçları, zararları ve yönetimiyle ilgili endişeler nedeniyle çökmesinden bu yana zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Şirketin hisse satışının iptal edildiğini onayladığını bildirmesinden bir hafta önce, kurucu Adam Neumann, CEO olarak istifa etti.

Şirket, onun liderliğini incelemek, "önemli bir dikkat dağıtıcı haline geldiğinden" söz etti.

Listeleme skandalının ardından birkaç ay sonra pandemi patlak verdi ve uzaktan çalışma devrimini başlattı, kiralarından kurtulmak isteyen kiracıların WeWork'ten kaçmasına neden olarak şirketi halktan gelen eleştirilere tabi tuttu.

Ancak şirket iş yapmaya devam etti, yöneticiler yan işleri sattı, işten çıkarmalar yaptı ve firmasının paranız tükenmeden önce zararlarını durdurmasına yardımcı olmak için yüzlerce kira iptal veya değiştirme işlemi yaptı.

WeWork, 2021'de çok daha düşük bir değerle New York Borsası'nda listelendi.

Japon konglomera SoftBank, WeWork'e para pompalamaya devam ederken, şirket, en yüksek olduğu dönemde yaklaşık 47 milyar dolar değerindeydi ve son bir yılda neredeyse %98 oranında hisse piyasa değerini kaybetti.

Ağustos ayında WeWork, "işletmelere devam etme yeteneği konusunda ciddi şüphe" ifade etti.

O dönemde şirket, daha az talep ve "zorlu" bir iş ortamı da dahil olmak üzere zorluklarla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Şirket bu yılın sonunda CEO ve Başkan Sandeep Mathrani da dahil olmak üzere birçok üst düzey yöneticinin istifasını gördü.

Haziran ayının sonunda WeWork'ün şirketin verilerine göre dünyanın 39 ülkesinde 777 lokasyonu bulunuyordu.