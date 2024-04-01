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Pilotlar klasmanında Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) 67 puanla zirvede yer aldı. Belçikalı sürücüyü, 61 puanla Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo) ve 46 puanla Fourmaux izledi.

Toyota Gazoo'dan Japon Takamoto Katsuta, liderin 1 dakika 37.8 saniye gerisinde ikinci, M-Sport Ford takımından Fransız Adrien Fourmaux ise Rovanpera'nın 2 dakika 25.1 saniye arkasında üçüncü oldu.

Kenya'da düzenlenen 19 etaplık mücadeleyi 3 saat 36 dakika 4 saniyede tamamlayan son iki yılın şampiyonu Rovanpera, bu sezon ilk, kariyerinin 12. ralli galibiyetini elde etti.

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