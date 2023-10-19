Haber: Damla Oya Erman

X'in "Not A Bot" adını taşıyan beta programı, Yeni Zelanda ve Filipinler'de başlatıldı. Bu iki ülkede, kullanıcılar yorum yapabilmek için yıllık bir ücret ödemek zorunda kalacaklar.

Şirket, bu abonelik testini yıllık 1 dolar olarak fiyatlandırdı. Yani Yeni Zelanda'da 1.43 NZD, Filipinler'de ise 42.51 PHP karşılığı gelecek. Ayrıca, bu aboneliğin bir parçası olarak zorunlu telefon numarası doğrulaması gerekiyor.

Yeni aboneler için bu abonelik, platformda yazılı içerik paylaşımı yapabilmek için gereklidir. Ancak mevcut hesap sahiplerine ek bir ücret uygulanmayacak.

X, bu yeni uygulama ile platformunu botlara ve spam hesaplarına karşı daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Elon Musk, X'i geçtiğimiz yıl satın aldıktan sonra CEO olarak yaklaşık yedi ay boyunca görev yaptı ve bu yeni adımı "Botları tamamen durdurmaz, ancak platformu manipüle etmeyi bin kat daha zor hale getirecek" şeklinde açıkladı.

X, bu beta abonelik programının kar amacı gütmeyeceğini belirtiyor. Ancak kullanıcılar yazılı içerik paylaşma yeteneği istiyorlarsa ya "Not A Bot" programına veya X Premium seviyesine üye olabilirler. X Premium, ayda 8 dolar karşılığında bir dizi ek özellik sunuyor, bunlar arasında mavi bir onay işareti, düzenleme düğmesi, daha uzun metinler yazabilme imkanı ve metin biçimlendirme gibi özellikler bulunuyor.

Yeni Zelanda ve Filipinler'deki abonelik test sonuçları hakkında bilgi yakın bir zamanda paylaşılacak. Elon Musk, platformun aylık kullanıcı sayısının 540 milyonun üzerinde olduğunu belirtmişti. X'in CEO'su Linda Yaccarino ise platformun erken 2024 yılına kadar karlı olmayı hedeflediğini söyledi.