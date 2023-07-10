NEVŞEHİR AA- Doğa, tarih ve kültür turizminin yanı sıra gastronomi alanında da son yıllarda gelişme kaydeden Kapadokya'da, yabancı aşçıların hazırladığı farklı ülkelerin mutfağına özgü lezzetler, Göreme'deki 4 restoranda konukların beğenisine sunuluyor.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'daki gezilerine yemek molası veren turistler, damak tatlarına uygun lezzetlerin sunulduğu Hint, Kore ve 2 Çin lokantasında yemek yeme imkanı buluyor.

Beldedeki bir Çin lokantasını bünyesinde barındıran holdingin Kapadokya koordinatörü Eylem Alp, konukların yerel yemeklerin yanı sıra alışık oldukları lezzetlerle buluşmasının olumlu yansımalarına şahit olduklarını söyledi.

"Gastronomi dünya çapında ağırlık kazanıyor"

Restoranlarında Türkiye'den ustaların yanı sıra İtalya ve Nepal'den gelen şeflerin de hünerlerini sergilediğini anlatan turizmci Alp, "Kapadokya'da ortalama konaklama süresi iki gün ve bu süreyi artırmaya çalışıyoruz. Yerel yemeklerden marka haline gelmiş testi kebabı ve güveçte kuru fasulye var. Bunun yanı sıra uluslararası anlamda ön plana çıkmış İtalyan ve Uzak Doğu yemekleri hazırlıyoruz. Restoranımızda Çin, Japon, Tayland ve Kore mutfağından beğenilen yemeklerimiz de sunuluyor." diye konuştu.

Alp, çok güzel tepkiler aldıklarını belirterek, "Geçen hafta bir Endonezyalı misafirimiz, ülkesinde bile bu şekilde Uzak Doğu lezzetleri bulunmadığını söyledi. Bu da bizi çok mutlu etti. İnsanlar Kapadokya'ya sadece sıcak hava balonu, peribacaları için değil gastronomi ile ilgili de seyahat etmeli. Turizm sonsuz bir boyut, gastronomi de dünya çapında gittikçe ağırlık kazanan bir turizm sektörü." ifadelerini kullandı.

Turistler Kapadokya'daki mutfak zenginliğinden memnun

Beldede faaliyet gösteren Hint lokantasında aşçı olarak çalışan Hindistanlı Pravendra Singh, doğup büyüdüğü Delhi'den ayrılarak beş yıl önce Nevşehir'e yerleştiğini dile getirdi.

Ülkesinden bölgeye son yıllarda gelen turist sayısında önemli artış yaşandığına dikkati çeken Singh, bundan dolayı Hint restoranın açıldığını söyledi.

Hindistan'da farklı ülke mutfakları üzerine eğitim aldığını anlatan Singh, "Ülkemden gelenler burada Hint yemeklerini görünce çok mutlu oluyor. Burada bizi görünce şaşırıyorlar." dedi.

Bölgedeki farklı tesislerde dünya mutfağından yemekleri tadan ABD'li turist David Barnes, arkadaşıyla geldiği bölgede hem turistik merkezleri ziyaret ettiğini hem de farklı ülke mutfaklarına özgü yemekleri deneyimleme şansı bulduğunu belirtti.

Barnes, Kapadokya'yı her anlamda beğendiğini ve herkesin mutlaka görmesi gereken bir lokasyon olduğunu vurguladı.

Hindistanlı turist Paresh Gondkar ise ailesiyle geldiği Kapadokya'da Hint yemekleriyle karşılaşmaktan mutlu olduğunu aktararak, "Böyle otantik bir yerde böyle hizmetlerle karşılaşacağımı hayal bile edemezdim. İstanbul'da konakladığımız süreçte de kendi ülkeme ait yemekleri bulabildim, Kapadokya'da da karşılaşmak güzel oldu." şeklinde konuştu.