DUBAI (AA) - Tek çipli USB belleğin geliştiricisi ve Phison Electronics Üst Yöneticisi Datuk Pua Khein-Seng, geçmişte verilerin insanlar tarafından üretildiğini, gelecekte ise yapay zeka makineleri tarafından üretileceğini belirterek, 'Yapay zekanın ürettiği veri miktarı, insanların ürettiğinin 1000 katı olacak. Dolayısıyla, önümüzdeki yıllarda depolama teknolojilerinde ciddi bir arz sıkıntısı yaşanacak.' dedi.

Datuk Pua Khein-Seng, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde geçen hafta gerçekleştirilen GITEX Global'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2001'de tek çipli çözümle ilk USB belleği ürettiğini ve 'pen drive' olarak isimlendirdiği bu ürünün 2002'den itibaren oldukça popüler hale geldiğini söyledi.

Khein-Seng, üretime USB'den başlayıp hafıza kartına geçtiklerini belirterek, şu anda bilgisayarlar ve birçok cihaz için NAND flash bellek başta olmak üzere depolama çözümleri sunduklarını ifade etti.

Depolama teknolojilerini kullanarak bunu yapay zeka sistemlerine entegre etmeye çalıştıklarına işaret eden Khein-Seng, 'Böylece bir sunucunun maliyetini mümkün olduğunca uygun hale getiriyoruz.' diye konuştu.

Khein-Seng, temel olarak NAND bellek denetleyicileri ve NAND sistemleri üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, NAND'ın bilgisayarlardan fotoğraf makinelerine kadar depolama ihtiyacı olan her yerde kullanıldığını söyledi.

'Depolama gelecekteki yapay zeka sistemlerinde kilit rol oynayacak'

Khein-Seng, dünyada her insanın ve sistemin, bol miktarda depolama alanına ihtiyaç duyduğunu belirterek, NAND depolama teknolojisinin yakın gelecekte tüketiminin çok fazla olacağını ve arz yetersizliği yaşanacağını ifade etti.

Geçmişte verilerin insanlar tarafından üretildiğini, gelecekte ise yapay zeka makineleri tarafından üretileceğini vurgulayan Khein-Seng, 'Yapay zekanın ürettiği veri miktarı, insanların ürettiğinin 1000 katı olacak. Dolayısıyla, önümüzdeki yıllarda depolama teknolojilerinde ciddi bir arz sıkıntısı yaşanacak.' dedi.

Khein-Seng, yapay zeka sistemlerinde asıl kısıtlayıcı faktörün bellek alanı olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

'İnsanlar yapay zekanın çok pahalı olduğunu düşünüyor çünkü birçok grafik işlem birimi (GPU) kartı almak zorundasınız. Bunu işlem gücü için değil, yeterli bellek alanını biriktirebilmek için yapmanız gerekiyor. İşte esas maliyet buradan geliyor. GPU kartlarını sınırlı kullanıyoruz çünkü GPU çok pahalı. Sınırlı GPU kartı, sınırlı DRAM (geçici bellek) alanı anlamına geliyor. Adaptif katmanlı çözümle bellek alanını sınırsız şekilde genişletmek mümkün. Flash belleği tamamlayıcı olarak kullanarak yapay zeka sistemlerini destekliyoruz ve bu şekilde çözüm üretiyoruz.'

Depolamanın gelecekteki yapay zeka sistemlerinde kilit rol oynayacağını dile getiren Khein-Seng, şu anda DRAM'in ciddi bir arz sıkıntısı içinde olduğunu ve gelecek birkaç yıl boyunca da bu sıkıntının devam edeceğini belirtti.

'İnsanların yüzde 99'u yapay zekayı bulut sistemleri üzerinden kullanıyor'

Khein-Seng, kullanıcıların yüzde 99'unun yapay zekayı bulut sistemleri üzerinden kullandığını, bulut yapay zeka sistemlerine ABD ve Çin'in liderlik ettiğini söyledi.

Diğer ülkelerin yeni bir bulut yapay zeka çözümü oluşturabilecek kapasitede olmadığını belirten Khein-Seng, 'Bunun için çok büyük sermaye, insan kaynağı, yetenek ve bilgi gerekiyor. Dünya sadece ABD veya Çin'den gelen bulut yapay zekayı kullanabiliyorsa, bu bir problemdir.' diye konuştu.

Khein-Seng, her ülkenin, vatandaşlarının kendi yerel yapay zekalarını geliştirmesini isteyeceğine işaret ederek şöyle dedi:

'Maliyetler çok yüksek ve yetenek açığı çok fazla. Yapay zeka sisteminin tüm altyapısını flash bellek kullanarak kurduk ve toplam maliyeti düşürdük, bizim çözümümüz bu. Bu durumda GPU'ya daha az para harcanır ama işlem gücü daha düşük olur. Yine de biraz daha yavaş performansla da olsa işlem yapılabilir. Açık kaynakları alıp her uygulayamaya göre özelleştirebilecek çok sayıda yapay zeka mavi yakalıya ihtiyaç var.'

Yapay zeka donanımı alanında Tayvan'ın dünyaya liderlik ettiğini belirten Khein-Seng, yapay zeka yazılımında ise Tayvan'ın hala çok geride olduğunu söyledi.

Khein-Seng, depolama alanında lider ülkelerin ise ABD, Japonya, Güney Kore ve Çin olduğunu, kendi depolama teknolojileriyle birlikte Tayvan'ın dünyada depolama sistemleri geliştirebilen 5'inci ülke konumuna geldiğini kaydetti.

Muhabir: Tolga Yanık