Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi belgeler ışığında kurgulanan ve yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan "Karargah Sivas" adlı özel film, Sivas Kongresi'ni ve Sivas halkının Milli Mücadele'ye verdiği unutulmaz katkıları konu ediniyor.

Yönetmenliğini ve senaryosunu İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca'nın üstlendiği ve Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarından paylaşılan film, gerek içerdiği tarihi sahneler gerekse görsel zenginliğiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıyor.

Filmde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan başlayarak Sivas'a gelişi, 108 gün boyunca Sivaslıların büyük bir vefa, fedakarlık ve sadakatle gösterdiği ev sahipliği, ayrıca 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nin tarihi önemi konu ediliyor.

Kongrenin alınan kararlarla Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kaderini tayin ettiğini vurgulayan film, hem Milli Mücadele'nin şanlı hatırasının gelecek nesillere aktarılmasını hem de yapay zeka teknolojilerinin tarihi değerlerin tanıtımı ve korunmasında etkin araç olarak kullanılmasını hedefliyor.