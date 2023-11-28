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Sırasıyla Yunak/Konya, Çıldır/Ardahan, Havza/Samsun hakimliği Siirt ve Karaman'da ağır ceza mahkemesi başkanlığı, İzmir hakimliği ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Alikanoğlu, 2014'te Yargıtay üyeliğine seçildi.

Maruf Alikanoğlu, 1960'da Polatlı'da doğdu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Genel Kurul tarafından, 9. Ceza Dairesi başkanlığına aynı Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu yeniden seçildi.

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