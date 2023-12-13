Ankara

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında darbeci helikopter pilotlarının da bulunduğu 114 sanık hakkındaki cezaları ve 29 sanık hakkındaki beraat kararlarını onadı, 6 sanık yönünden ise bozma kararı verdi.

Daire, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Mayıs 2019'da karara bağlanan dosyaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, 16 Temmuz sabahı dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren helikopterin pilotu eski albay Uğur Kapan, olay tarihinde Kara Havacılık Komutanlığı Hava Ulaştırma Grup Komutanı eski albay Oğuz Yalçın ve darbeci helikopter pilotlarına talimatları ileten kule görevlisi astsubay İlhan Ocakcıoğlu'na "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından verilen 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile "adam öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından Kapan'a verilen 3 bin 932 yıl, Yalçın'a verilen 3 bin 856 yıl ve Ocakcıoğlu'na verilen 3 bin 824 yıl hapis cezaları onandı.

Daire, eski helikopter pilotları Ali Ercan, Cebrail Sert, Kadir Bayram, Mehmet Demirhisar, Taha Fatih Çelik ve Talat Ural'a verilen 24'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 194 kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle verilen 3 bin 104'er yıl; Hakan Sandık ile Sadullah Abra'ya verilen 25'er kez ağırlaştırılmış müebbet; İlkay Ateş, Murat Karakaş ve Rafet Kalaycı'ya verilen 24'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve Erdal Başlar ile Eyüp Ünal'a verilen 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının da onanmasını kararlaştırdı.

Ayrıca, bu sanıklara çeşitli suçlardan verilen süreli hapisler ile dönemin Kara Havacılık Komutanı Hakan Atınç'ın derdest edilmesiyle ilgili bazı sanıklara "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan verilen cezaların da onanması kararlaştırıldı.

39 sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapisler de isabetli görüldü

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen sanıklar Hakan Cafer Aslan, Yasin Candemir, Muzaffer Kartopu, Gürçay Baylar, Hakan Erol, İzzet Çakan, Emre Erkan, Engin Sarıtaş, Erdem Arıkan, Ergün Yakut, Erkan Çetin, Ertuğrul Altun, Mehmet Sümer, Mehmet Şamcı, Mustafa Ormantepe, Osman Çayır, Ömer Güler, Serkan Yıldız, Vedat Seven, Volkan Türkkorkmaz, Ümit Alpar, Yücel Ersüren, Sezgin Uyanık, Deniz Aldemir, İsmail Yolcu, Temür Aydın, Yakup Yayla, Ümran Taş, Engin Göz, Abdullah Ateştemur, Ahmet Sereyim, Erdoğan Erdem, Ahmet Yengil, Murat Ağır, Okan Kocakurt, Fatih Karagöz, İlyas Barut, Rıza Akıncı ve Zafer Dolu hakkındaki cezalar onandı.

Aynı suçtan müebbet hapis cezası verilen sanıklar Mehmet Barış Çayırlı, Anıl Korkmaz, Ersel Ersoy, Gökhan Çiçek, Mehmet Fatih Armağan, Murat Bolat, Mustafa Çin, Ömer Derelioğlu, Ömer Kızılova, Resul Bardakkaya, Serdar Ercan, Serkan Navruz, Soner Gökçe, Süleyman Nazif Türkoğlu, Yusuf Özcan, Mustafa Durmuş, Korkmaz Gülal ve Emre Gürel hakkındaki mahkumiyetlerin de onanması kararlaştırıldı.

"Darbeye yardımdan" 34 sanığa verilen cezaya onama

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım"dan 12 yıl 6 ay ile 18 yıl arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırılan sanıklar Ahmet Semih Bacanak, Alican Koç, Bilal Bozduğan, Burakhan İlgün, Cihangir Can, Çağatay Taha Çolakoğlu, Emre Temizkan, Fatma İnce, Galip Şimşek, Hüseyin Zengin, İbrahim Furkan Gülcan, İbrahim Mert, İrfan Okumuş, Kemal Kirazlı, Kerim Can Kaman, Mahir Furkan Hasdemir, Mehmet Semih Üskaya, Mikail Aydoğan, Muhterem Yaman, Mustafa Özkardeşler, Müslim Çağırıcı, Nuri Yüksel, Osman Teke, Ömer Faruk Türkmen, Selim Gören, Tolgahan Akbuğa, Volkan Cesur, Yaren Karaoğlu, Yasin Köroğlu, Ali Sert, Cumali Bolat, Emre Nazlıgüloğlu, Kazım Hamzaçebi ve Murat Gülerdi hakkındaki cezalar da hukuka uygun bulundu.

7 "FETÖ üyeliği" ve 29 beraat kararına onama

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Bilgehan Görgöz, Mehmet Karakaş, Bilgin Kuğu, Halil Karabulut, Gökhan Lütfü Reyhan, Bayram Kutlu ve Mustafa Selen hakkındaki "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay ile 9'ar yıl arasında değişen sürelerde hapis cezaları ile 29 sanık hakkındaki beraat kararlarının da onanmasını kararlaştırdı.

6 sanık yönünden bozma kararı

Daire, müebbet hapse mahkum edilen sanık Ertan Derin ile beraatına karar verilen Fırat Darende'nin temyiz aşamasında hayatını kaybettiklerine dikkati çekerek, bu sanıklar hakkındaki hükmü, hukuki durumlarının yerel mahkemece tespiti için bozulmasına karar verdi.

Yerel mahkeme tarafından beraatına karar verilen sanıklar Tamer Öğüt ve Sabahattin Şahin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapse çarptırılan Osman Ongun ve 15 Temmuz'dan sonra tuğgeneralliğe terfi ettirilen ve bir süre Kara Havacılık Okul Komutanlığı da yapan sanık İdris Feyzi Okan hakkındaki hükümler bozuldu.

Öğüt, Şahin ve Ongun'un eylemlerinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım" kapsamında olduğuna işaret edilen kararda, sanık Okan hakkındaki delillerin de yeniden araştırılarak eylemine uyan şekilde cezalandırılması gerektiği belirtildi.