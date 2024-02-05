Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Osmaniye'de yarıyıl tatili nin sonunda 453 okulda 138 bin 402 öğrenci, eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

MEB, ortak yazılılar için örnek "konu soru dağılım tablolarını" yayımladı

MEB, ortak yazılılar için örnek "konu soru dağılım tablolarını" yayımladı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de tatilin ardından ilk ders zili çaldı.

Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşan öğrenciler, ders başı yaptı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde öğrenciler, Viranşehir 75. Yıl Ortaokulu'nda bir araya geldi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.