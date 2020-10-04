Elma ağacı, ekimde çiçek açtı

Demre merkezdeki Büyük Kum Mahallesi Sülüklü Caddesi kenarında bulunan, çiftçi Hüseyin Özer'e ait elma ağacı, ekim ayı başında çiçek açtı. Çiçeklenen elma ağacı, yoldan geçenlerin de ilgisini çekti. Ağacın sahibi Hüseyin Özer, "Elma ağacı normalde nisan ayı başlarında çiçek açar. Haziran ayında da elma meyvesi olurdu. Yeşil ve küçük bir elması oluyor. Biz 'Sonbahar geliyor, yapraklarını dökecek' derken ağaç bembeyaz çiçek açtı. Bazı dallarında meyve bile oluşmaya başladı. Herhalde küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği, denilen şey bu. Bizim elma ağacı da bu değişime uyarak, mevsimi şaşırdı ve çiçek açtı. 1 ay sonra haziranda yediğimiz yeşil elmayı yiyeceğiz" diye konuştu.