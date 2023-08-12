İSTANBUL - Fatih Belediyesi Halkla İlişkiler Ofisi, camii cemaati ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte hediyeler dağıttı. Hediyelerle bu anlamlı günün hatırasını canlı tutmanın yanı sıra, katılımcılar, etkinliğin sonunda hem bilgi hem de duygusal anlamda zenginleşmiş bir şekilde ayrıldı. Hürrem Çavuş Camii Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı, cami cemaatinin birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, yaz aylarının manevi anlamda verimli bir şekilde değerlendirildiği önemli bir etkinlikti.

HABER: ERCAN AYDIN