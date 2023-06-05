İSTANBUL- Palladium AMV, 10-11 Haziran tarihlerinde ‘Yaz’a Merhaba’ festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festival boyunca konserler, çeşitli çocuk etkinlikleri ve birbirinden farklı lezzetlerin satışı gerçekleşecek ve Food Truck'lar da lezzetli seçenekler sunulacak.

Geniş mağaza yelpazesiyle her zevke ve ihtiyaca hitap eden Palladium AVM, ‘Yaz’a Merhaba’ demeye hazırlanıyor. Festival süresince çocuklara ve yetişkinlere yönelik müzik yayınları ile neşeli anlara sahne olacak Palladium AVM, 10-11 Haziran’da 15:00-18:30 saatleri arasında çocuklara özel etkinlikler de düzenleyecek. Çocuklar, tahta bacak, yüz boyama, sosis balon etkinlikleri ve jonglör gösterileri gibi etkinliklerle keyifli zaman geçirecek.

MÜZİK ŞÖLENİ YAŞANACAK

Öte yandan ziyaretçiler 10 Haziran Cumartesi günü, 21:00-22:30 saatleri arasında Nihat Sırdar'ın 90'lar kafası DJ performansı ile unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkacak. 11 Haziran Pazar günü ise saat 21:00 ile 22:30 arasında Birsen Tezer’in muhteşem yorumuyla seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla muhteşem bir müzik şöleni yaşayacaklar.

HABER: ERCAN AYDIN