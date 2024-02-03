Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Alatlı için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede, Alatlı'nın kızı Funda Altan ve oğlu Kaan Orhon cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, merhumun çocuklarına baş sağlığı diledi.

Cenaze namazını kıldıran eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Alev Alatlı'nın hep güzel söz ve seda sahibi biri olduğunu belirterek, "O, milletimizin ve medeniyetimizin dert ortağı bir mütefekkir idi. Aynı zamanda entelektüeldi ama entelektüel kibrine hiç kapılmadı. Düşünen her insanın her yeni neslin ablası oldu. Biz hep öyle tanıdık. Güzel bir Müslümandı. İnanmış bir mümineydi. Nice gece yarılarında Kur'an'ın bir ayetini müzakere etmek için son 5 yılda sürekli arardı, kendisiyle Kur'an müzakerelerimiz oldu. Cenab-ı Hak bu iman ve İslam ile gitmeyi nasip eylesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da buradaki konuşmasında, "Şu anda ebediyete, Hakk'a ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi, 'Anneciğim, ablacığım'. Böyle bir güzelliği vardı." dedi.

Alev Alatlı'nın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahibi olduğunu anımsatan Erdoğan, "Bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi, o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bizi inşallah cennetinde bir arada, haşru cem eylesin." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Alatlı'nın tüm ailesine baş sağlığı dileyerek, "Toprak anamız ebediyete uğurlanıyor. O gerçekten toprak ana olmayı sürekli bizlere de ifade ederdi. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Eyüp Sultan Hazretlerinin hemen bu hazirede olması bizler için onunla bu dünyada çok daha fazla bir arada olmayı inşallah bizlere nasip edecektir. Geldik, gidiyoruz. Ebediyete uğurladığımız Alev anamız, ablamızla da ebediyette Rabbim bizlere haşru cem eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, namazın ardından Alatlı'nın tabutuna omuz verdi.

Alatlı'nın naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne getirildi.

"Zihin dünyamızın özgürlüğüne çok şey katmıştır"

AA muhabirine konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen, Alatlı'nın yazdıklarıyla hür düşünme bilincinin çok önemli isimlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "Önemli bir mayaydı ve bu mayayı fikir dünyasında gelecek kuşaklara çalmak adına önemli bir isimdir Alatlı. Kendi vasiyetinde Türkiye ve Türkleri benzetebilecek onca güzel çiçek varken, bir çalıya benzetmesi de müthiş bir metafor. Nasıl bir çalı bu? Elbette zalimlerin ayağına dolanan bir çalı. Türklüğü böyle ifade eden bir insan, bizim zihin dünyamızın özgürlüğüne çok şey katmıştır. Allah rahmet eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili, gazeteci ve yazar Ayşe Böhürler ise Alatlı'nın Türkiye'yi birleştiren bir isim olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye meselesine, Türkiye'nin güçlenmesine daha iyi nasıl olura kafa yoran yerli bir aydındı. 'Ben muhacirim, Batı kutbundan Doğu kutbuna hicret ettim' derdi. Bu süreçte Cemil Meriç ile olan dostluğunu anlatırdı. Onun kitaplarına, sorularına nasıl cevap oluşturmaya başladığını söylerdi. Bizim neslimiz için özellikle çok önemliydi. Çünkü biz bir defa kimsenin olmadığı, belli bir düşünceye sahip insanların edebiyatı, romanı, yazıyı, aydın olma ayrıcalığına sahip olduğu bir dönemde 'ya bir dakika durun, bu ülkede sadece siz yoksunuz, başka bir şey var ve siz de doğru bir şey söylemiyorsunuz' diyen biriydi." şeklinde konuştu.

Alev Alatlı'nın Türkiye'ye her daim inanmış bir entelektüel olduğunun altını çizen Böhürler, "'Türkiye batmaz, batarsa okyanuslar taşar' derdi ve en büyük misyonunu Türkiye'ye kömürlük penceresinden bakmamak olarak tanımlardı. Dünyaya daha geniş, daha büyük resme bakın derdi. Son ana kadar bilincini hiç kaybetmedi. Son ana kadar Türkiye için ne yapabiliriz meselelerini hastanede, hasta yatağında konuşurdu. Bilgisiyle, çok çeşitli alanlardaki eğitimiyle Türkiye'nin en büyük birikimli insanlarından birisiydi. Müthiş bir aydındı, zekaydı. Her şeyden önce müthiş bir dosttu. Hepimizi, birbirinden farklı düşünceden insanları mıknatıs gibi çekerdi. Gerçekten büyük bir mütefekkirdi." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ve dünyanın hayrına bir insan"

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala da Alatlı'yı "Türkiye'nin ve dünyanın hayrına bir insan" olarak tanımladığını ifade ederek, "Yaptıklarıyla Türk kadınının örnek alınacak bir numunesini ortaya koydu. Bütün çabaları, vicdanı, Batıya Yön Veren Metinler kitabı bile tek başına Türk entelijansiyasının zihin yapısında bir yükselme sağlamıştır. Eğitimin tam içindeydi. Yazdıkları fesüphanallah diye başlasa bile o toplumun hayrını, güzelliğini dilerdi. Kültür Sanat Politikaları Kurulunda uzun yıllar birlikte çalıştık. Allah gani gani rahmet eylesin. Türkiye'nin başı sağ olsun." diye konuştu.

Alatlı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedildi.

Cenaze merasimine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra oğlu Bilal Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül, YÖK Başkanı Erol Özcan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu katıldı.

Törende, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski bakanlar Mahmut Özer ve Zehra Zümrüt Selçuk, sanatçı Orhan Gencebay, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bazı milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar, yazarlar ve akademisyenler de yer aldı.