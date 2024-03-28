Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Altınbaş Üniversitesi, 60. Kütüphane Haftası kapsamında yazar Ayşe Kulin'in katılımıyla söyleşi düzenledi. Etkinliğe çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen yazar Kulin, hayatın farklı pencerelerini açmak için kitap okunmasını gerektiğini belirtti.

Değişik bir kuşak yetiştiğini ifade eden Kulin, "Kitap okuyan son kuşak sizler olabilirsiniz. Hayatın şartları da değişiyor. Sosyal medyanın etkisi yadsınamaz. Ama kitap bize hayatın farklı pencerelerini açan bir araç. Bilemeyeceğiniz hayatlara dokunabilirsiniz. İster basılı kitap ister dijital ekranlardan olsun mutlaka kitap okuyun." önerisinde bulundu.

"Ön yargılardan kurtulmak için kitap okuyun"

Kulin, önyargıları kırmak kurtulmak için kitap okunması gerektiğini belirterek, "Nalan Türkeli'nin 'Varoşta Kadın Olmak' kitabını okumadan önce çöp karıştıranlara çevreyi kirlettikleri için tepki duyardım. Ancak kitabı okuduktan sonra oradan alınan bir pasta artığının o evlerde nasıl bayram sevincine neden olduğunu okuyunca, göz yaşları içinde ön yargılarım değişti. O kitap bana bilmediğim bir hayatın penceresini açmıştı." ifadelerini kullandı.

Özellikle gençlerin kitap okumasını tavsiye eden Kulin, "Bir kitap evlerinizin içine kadar girer, her türlü insanı tanıma, anlama şansınız olur. Cebinizde laflarınız olur. Sevgilinizle ilk randevunuzda konuşabilecek konularınız olur." açıklamasında bulundu.

Yazarların toplumdaki sorunlara farkındalık yaratması gerektiğine inandığını aktaran Kulin, şunları kaydetti:

"Eğer 'Her Yerde Kan Var' gibi tarihi gerçeklere dayanan bir kitap yazıyorsam çok derin bir okuma yazıyorum. Orada 600 yıl sürmüş bir İmparatorluk olan Osmanlı'nın kendini güncelleyememesinin getirilerini görürsünüz. Mesela 'Sevdalinka' ve 'Kardelenler' görüşlerimi değiştiren kitaplar oldu. 'Sevdalinka' için Bosna'ya gittiğimde Batı'ya olan hayran bakış açım değişti. Sistem olarak değil ama insanlık namına iyi olmadıklarını gördüm. 'Kardelenler'i yazarken de Türkan Saylan'ı tanıdım. Özellkle Anadolu'da kızların eğitim görmelerinin önemini bir kez daha anladım. Kızlarımız, kendi iradeleri yönünde hareket edebilmeli."

Ayşe Kulin, söyleşiden sonra kitaplarını imzaladı ve sevenleriyle fotoğraf çektirdi.