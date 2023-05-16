İSTANBUL - Çocukları ve gençleri her ay kitap dünyasında geziye çıkaran, yepyeni ufuklara farklı pencerelerden bakmalarını sağlayan Zeytinburnu Bilgi Evleri’nin her ay düzenlediği “Gençlerle Baş Başa Sohbetleri”nin mayıs ayı misafiri yazar Hasan Topdemir oldu. Yazar Topdemir Bilgi Evi öğrencileriyle eğitici, öğretici ve eğlenceli bir söyleşi gerçekleştirdi.

“Dünyanın en iyi matematikçileri en iyi okuyanlardır”

Çocuklara matematiği sevdirmek için pek çok eser kaleme alan Yazar Topdemir: “Dünyanın en iyi matematikçileri en iyi okuyanlardır. Önemli olan, bilgiyi anlayabilmek ve çözebilmektir. Bu da okuyarak yapılabilecek bir şeydir.” dedi. İlk defa 26 yaşında bir yazarla tanıştığını söyleyen Yazar Topdemir, “Keşke sizler kadar şanslı olabilseydim ve daha küçükken bir yazarla tanışabilseydim!” ifadelerini kullanarak kendisini dinleyen öğrencilerin bilgiye erişme noktasındaki olanaklarına dikkat çekti.

“Fikirlerimi herkesin okumasını istedim”

Bir öğrencinin, kitaplarınızın kahramanlarını nasıl seçiyorsunuz sorusuna ise Yazar Topdemir; “Ben bir kitap yazarken genellikle gittiğim mekânları ve çevremde yer alan insanları hikâyelerime konu ediyorum. Okuduğunuz kitaplardaki kahramanlar aynı zamanda benim öğrencilerim. Yazar olmak aslında, yaşadığımız olaylar üzerine biraz düşünüp bunu yazıya dökmekle alakalı bir şey.” cevabını verdi.

“Bir düşüncenin yüzlerce kişiyle buluşması kadar değerli bir şey yok! Bu konuda örnek vermek gerekirse Neil Armstrong, aya ayak basan ilk insan. Ona neden aya gitmek istediğini sorduklarında Jules Verne’nin “Ay’a Yolculuk” adlı kitabını okuduğunu belirterek sol cebinde bu kitabı sağ cebinde ise oyuncak bir astronot taşıdığını ifade etmişti. Bu kitaptan etkilenerek astronot olduğunu söylemişti. İşte bir kitap yazarsın ve pek çok kişinin hayatına dokunursun. Ben de fikirlerimi herkesin okumasını istedim.” cümleleri ile bu söyleşiyi tamamlayan Yazar Hasan Topdemir, “Şifrelerin Peşinde İstanbul” isimli kitabını Bilgi Evi üyeleri öğrencileri için imzalamayı da ihmal etmedi.

HABER: BURHAN AKDAĞ