Haber: Aslı Mercan Sarı

Sayın Tolgahan Vurgun, nev-i şahsına münhasır özel ve güzel bir kalem. Zor ama yine gururlu bir projenin altına imzasını hakkıyla attı. Her imza attığı proje geleceğe kaynak olacak nitelikte. “Bedia Akartürk: Turnanın Türküsü” biyografi kitabını da yazan Tolgahan Vurgun tarafından kaleme alınan "Beyhan Saran: Sahnelere Bir Armağan" kitabı, okuyucuyla buluştu.

KİTAP HAKKINDA

Yazar: Tolgahan Vurgun

Tür: Biyografi/ Nehir Söyleşi

Yayınevi: Pankuş Yayınları

1 . Baskı: Şubat, 2024

Sayfa Sayısı: 348

Ferhunde Hanımlar dizisi ile hafızalarda yer edinen Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Beyhan Saran’ın yaşamı kitap oldu.

1958’de Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sanat yaşamına başlayan Beyhan Saran 50’den fazla tiyatro oyununda, sayısız radyo tiyatrosunda rol aldı. Tiyatro yaşamının yanı sıra TRT’nin ilk dönemlerinden beri televizyon çalışmalarına

da başlayan Saran, Tatlı Cadı, Şahin Tepesi, Parmak Damgası gibi birçok eserde seslendirme çalışması yaptı.

Kadın Ana, Hanife Hala, Ah Ana, Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri gibi unutulmaz diziler ile izleyicinin gönlünde yer edindi.

Sanat yaşamı boyunca yurtiçi ve yurtdışı pek çok çalışmalar yapan Beyhan Saran birçok ödül sahibidir.

Bunlardan bazıları

- Hizmetçiler ve İsyancılar oyunları ile 1965 yılında “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu” ödülü,

- Kadın Ana dizisi ile 1979 yılında “Yılın En İyi Kadın Oyunucusu” ödülü,

- Şahin Tepesi dizisi ile 1984 yılında “Yılın En İyi Seslendirme Sanatçısı” ödülü,

- İlk Evlilik oyunu ile 1985 yılında “Yılın En İyi Kadın Oyunucusu” ödülü,

- 2008 yılında 12.Afife Jale Tiyatro Ödülleri kapsamında “Yaşamı Boyunca Tiyatro Dalında Başarılı Çizgisini Sürdürmüş Tiyatro Sanatçısı” ödülü.

Kitap 4 bölümden oluşmakta. Beyhan Saran’ın yaşam öyküsünün yer aldığı nehir söyleşi bölümünün yanı sıra

sanatçının rol aldığı çalışmalar, sanatçının dostlarından gelen yazılar ve fotoğraf albümü yer almakta.

2020 yılında çıkan “Bedia Akartürk: Turnanın Türküsü” biyografi kitabının yazarı Tolgahan Vurgun tarafından

kaleme alınan eser Beyhan Saran’ın başarılı sanat yaşamı ile birlikte bir dönemin tiyatro ve televizyon tarihine de ışık

tutuyor.

Kitap Arka Kapak Yazısı

“Koridordaki telaşlı sesler salondaki izleyicinin meraklı ve kibar gürültüsüne karışıyordu. Makyajını tamamlayan,

kostümünü giyen Beyhan çevresi sarı lambalarla donatılmış aynaya son kez baktı. Kısa saçlarını eliyle şöyle bir düzeltti ve aynaya gülümsedi, artık hazırdı. Her zamanki gibi erkenden kulisten çıktı ve sahne arkasına gitti. Kim bilir

kaç kez gördüğü sahne perdesini eliyle tuttu. Kadife kumaşın yumuşaklığı parmak uçlarından bedenine yayıldı. Birkaç dakika önceki heyecanı ve gerginliği artık silinmişti.

Fısıltıdan biraz yüksek bir ses duyuldu:

- Beyhan ?

Bu sese karşılık cevap gelmedi. Çünkü perde arkasındaki artık Beyhan değildi. “

Ferhunde Hanımlar dizisi ile hafızalarımızda yer edinen Beyhan Saran yıllarca sahnede ve ekranda onlarca kadına hayat verdi. Oynadığı rollerde kendini geri planda tutmayı düstur edindi.

Yıllar sonra bu kez sahnede Beyhan Saran var. Beyhan Saran’ın başarılı ve renkli yaşamını okurken, tiyatro

ve televizyon tarihimizin bir dönemine de tanıklık edeceksiniz.

Tolgahan Vurgun

12 Nisan 1989 tarihinde Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. Lisans eğitimini Gaziosmanpaşa

Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. 2017 yılında geleneksel el sanatları dalında Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı unvanına layık görüldü, “Somut Olmayan Kültürel Miras Elçisi” seçildi.

Diğer Eserleri

Bedia Akartürk: Turnanın Türküsü (2020)