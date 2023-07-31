İSTANBUL- Düzenlenen hasat etkinliğine, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da katıldı. Tam 2.5 yıl önce dikilen muz ağaçları, emek ve özveriyle büyütüldü ve bugün ilk hasat gerçekleştirildi. Muz hasadı etkinliğine katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, doğal ürünlerin şehir hayatında önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, bu tür tarımsal girişimlerin desteklenmesinin ve yaygınlaştırılmasının önemine değindi. Belediye olarak, vatandaşların kendi besinlerini üretebilmesine olanak tanıyan projelere ve çevre dostu uygulamalara büyük önem verdiklerini ifade etti. Fatih Belediyesi, gelecekte de bu tür tarımsal projelerle kent yaşamını daha sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirmeye yönelik çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

HABER: ERCAN AYDIN